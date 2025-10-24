Roma, giornalista finisce in ospedale: pezzo di vetro trovato nella lasagna

Una tranquilla cena in famiglia si è trasformata in un incubo per la giornalista Barbara Castellani, ricoverata all’ospedale Grassi di Ostia dopo aver ingerito un frammento di vetro trovato in una porzione di lasagna acquistata in una rosticceria della capitale.

La donna, che stava mangiando insieme alla figlia, ha avvertito una sensazione anomala mentre masticava. Pochi istanti dopo, la figlia ha notato la presenza di un pezzo di vetro nel piatto. Da lì la corsa in ospedale e i successivi accertamenti medici che hanno confermato la presenza del frammento all’interno dell’intestino.

“Sono in ospedale e ringrazio le tante persone che mi stanno scrivendo manifestando affetto e solidarietà. Il vetro è ancora nell’intestino e sto vivendo momenti di paura”, ha scritto Castellani sui social, raccontando le ore di ansia e i controlli in corso. Secondo quanto riferito, se la situazione non dovesse migliorare, i medici valuteranno la necessità di un intervento chirurgico.

La vicenda è stata anticipata dal quotidiano Il Messaggero, al quale la giornalista ha descritto i momenti immediatamente successivi all’accaduto. La figlia, fortunatamente, non ha riportato conseguenze e si trova in buone condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia, che hanno raccolto la testimonianza della donna e avviato gli accertamenti del caso. Le indagini, coordinate dai militari di Casalpalocco insieme al personale della Asl, mirano a chiarire come il frammento di vetro sia finito nel cibo e a verificare eventuali responsabilità da parte dell’esercizio commerciale.