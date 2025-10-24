Johnny Depp torna protagonista a Hollywood con il nuovo 'Canto di Natale' di Paramount

Johnny Depp si prepara a tornare al centro della scena cinematografica americana. Dopo anni di assenza dai grandi set, seguiti alle note vicende giudiziarie con l’ex moglie Amber Heard, l’attore sarebbe vicino a firmare un accordo con Paramount Pictures per interpretare Ebenezer Scrooge nella nuova versione di Canto di Natale di Charles Dickens, diretta da Ti West.

Secondo quanto rivelano Variety e The Hollywood Reporter, il film segnerebbe il grande ritorno di Depp nelle produzioni hollywoodiane di primo piano. La pellicola, prodotta da David Ellison — figlio del fondatore di Oracle, Larry Ellison — è prevista nelle sale a novembre 2026. La sceneggiatura è firmata da Nathaniel Halpern (Tales From the Loop, Legion), mentre nel cast è già confermata l’attrice britannica Andrea Riseborough.

Paramount promette un approccio più oscuro e gotico rispetto alle versioni tradizionali del romanzo natalizio, descritto come una “trepidante storia di fantasmi nella Londra vittoriana”. La regia di Ti West, autore di Pearl e X, punta a fondere atmosfere spettrali e introspezione psicologica, elementi che hanno reso unico il suo stile nel cinema horror contemporaneo.

Il progetto nasce in un momento di rinnovato interesse per l’opera di Dickens: anche Warner Bros. sta sviluppando una propria rilettura di Canto di Natale, affidata a Robert Eggers, regista di Nosferatu.

Per Johnny Depp, 62 anni, questo film rappresenta molto più di un semplice ritorno. Dopo l’esclusione dal franchise di Animali fantastici nel 2020 e un periodo di lontananza dalle major, l’attore ha affrontato un lungo purgatorio artistico. Le sue prove nei film indipendenti — City of Lies (2018), Waiting for the Barbarians (2019) e Il caso Minamata (2020) — non avevano ottenuto grande successo né di pubblico né di critica.

Un primo segnale di rinascita era arrivato nel 2023 con Jeanne du Barry – La favorita del re, presentato a Cannes, dove Depp aveva interpretato Luigi XV. L’anno successivo ha diretto Modi, biopic su Amedeo Modigliani presentato al Festival di San Sebastián 2024, accolto con discreto interesse ma senza clamore mediatico.

Oltre a Canto di Natale, Depp sarà anche protagonista di Day Drinker, thriller girato in Spagna accanto a Penélope Cruz e attualmente in post-produzione. Il film conferma la volontà dell’attore di rilanciare la propria carriera attraverso ruoli intensi e produzioni internazionali.

Se le trattative con Paramount dovessero concludersi positivamente, il 2026 potrebbe segnare la vera rinascita di Johnny Depp: non più solo l’ex pirata dei Caraibi, ma un interprete maturo, pronto a dare volto alla redenzione e alla malinconia di Ebenezer Scrooge.