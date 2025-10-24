Tale e Quale Show 2025: le imitazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 24 ottobre

Nuova serata all’insegna dello spettacolo con Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti, in onda stasera, venerdì 24 ottobre, alle 21.30 su Rai 1. La quinta puntata promette imitazioni sorprendenti, grandi performance dal vivo e un parterre di ospiti d’eccezione.

Le trasformazioni di questa settimana si preannunciano spettacolari: Carmen Di Pietro diventerà Orietta Berti, mentre Le Donatella si caleranno nei panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Antonella Fiordelisi interpreterà Karol G, Pamela Petrarolo renderà omaggio a Mia Martini e Maryna vestirà i panni di Christina Aguilera.

Samuele Cavallo affronterà la sfida con Robbie Williams, mentre la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli proporrà un “duetto impossibile” trasformandosi in Piero Pelù ed Edoardo Bennato. Gianni Ippoliti si metterà alla prova come Tony Effe, Tony Maiello interpreterà Tiziano Ferro e Peppe Quintale tenterà il bis nei panni di Jovanotti.

La giuria sarà composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, con la partecipazione speciale di Nicola Savino. Anche il pubblico da casa potrà partecipare votando sui social ufficiali del programma: i tre artisti più votati riceveranno punti bonus capaci di cambiare la classifica generale.

Tutte le esibizioni saranno rigorosamente dal vivo, accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Dietro le quinte, un team di esperti curerà ogni dettaglio: trucco, costumi, acconciature e coreografie. A seguire gli artisti nel loro percorso ci saranno i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli.