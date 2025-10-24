Outright Games, il celebre editore di prodotti d'intrattenimento interattivi per famiglie, e Aardman, il pluripremiato studio di animazione indipendente autore di franchise come Chicken Run e Wallace & Gromit, sono lieti di annunciare che il loro nuovo gioco, Galline in fuga: Non mi becchi, è ora disponibile in tutto il mondo. A partire da oggi i fan potranno riunirsi nuovamente con l'amata banda in un nuovo gioco d'azione e avventura furtivo per salvare l'intera razza dei polli su Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store.

Per il trailer di lancio:

https://youtu.be/sYcvqFndjUk

Galline in fuga: Non mi becchi continua la storia del celebre film di Aardman del 2023, Galline in fuga: L'alba dei nugget, trasformando i tratti distintivi del franchise, come ironia, fascino e tensione ad alto rischio, in una completa avventura interattiva accessibile a tutti. L'avventura viene portata in vita da un cast eccezionale di artisti britannici, tra cui Bella Ramsey, Josie Sedgwick-Davies, Amelia Dimoldenberg, Romesh Ranganathan, Jane Horrocks e molte altre voci familiari. Con una sceneggiatura scritta dal rinomato autore Larry Rickard (Ghosts, Horrible Histories), i fan vivranno un'avventura davvero straordinaria che non dimenticheranno tanto facilmente.

I giocatori potranno finalmente assumere il controllo di Frizzle, Molly, Cedrone e il resto della banda, utilizzando le loro speciali abilità da gallina e i poteri unici di leadership per salvare l'intera razza dei polli. Sarà anche possibile affrontare una modalità in cooperativa locale per due giocatori ed esplorare un'ampia varietà di ambientazioni ad alta sicurezza, dalla Chump Factory alla labirintica Peckingham Manor. Travesti le galline con completi mimetici, prepara esche per distrarre i nemici e lancia persino un compagno in battaglia! Ogni missione richiede lavoro di squadra e furtività per avere la meglio sulla sempre vigile industria dei Nugget.

Sean Clarke, Managing Director di Aardman, ha dichiarato: "Siamo davvero orgogliosi di vedere Galline in fuga: Non mi becchi spiccare finalmente il volo. Il gioco non è solo una continuazione della storia di Frizzle e della banda, ma anche un nuovo modo per milioni di utenti in tutto il mondo che hanno apprezzato i film di Galline in fuga di provare questo universo unico e pieno di fascino, divertimento e tante sorprese."

Stephanie Malham, Managing Director di Outright Games, ha aggiunto, "È stata un'avventura entusiasmante collaborare con Aardman per portare una nuovissima avventura di Galline in fuga ai fan di tutto il mondo ed è stato fantastico lavorare a stretto contatto con il loro incredibile team in ogni fase di questo percorso. Che conoscano già questi personaggi o li stiano incontrando per la prima volta, non vediamo l'ora che i giocatori si immergano in questo universo, muovendosi furtivamente e divertendosi a salvare il mondo delle galline."

Galline in fuga: Non mi becchi è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store.