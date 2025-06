Galline in fuga: Non mi becchi

Outright Games, il celebre editore di prodotti d'intrattenimento interattivi per famiglie, è lieto di annunciare una collaborazione con Aardman, il pluripremiato studio di animazione indipendente autore di franchise come Galline in fuga e Wallace e Gromit, per il lancio del nuovo Galline in fuga: Non mi becchi.

Basato sul celebre franchise di Galline in fuga, questo gioco d’azione furtiva con visuale dall'alto inizia dove terminava il film di Aardman del 2023, Galline in fuga - L'alba dei nugget, con la banda che collabora per salvare l'intera razza avicola. Galline in fuga: Non mi becchi sarà disponibile questo autunno per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store.

Per il trailer:

https://youtu.be/ZfdeswBMCyw

Galline in fuga: Non mi becchi segue il film Galline in fuga - L'alba dei nugget con una nuova e avvincente storia che continua le avventure dei suoi eroi piumati mentre collaborano per salvare le galline dai malvagi produttori di nugget, dove i polli sono ancora in pericolo! Prendi il controllo dei personaggi di Galline in fuga e intraprendi una missione per infiltrarti in cinque fattorie fortificate e liberare le galline tenute prigioniere. Ma fai attenzione, perché ci saranno molte misure di sicurezza eggstra che i giocatori dovranno superare per guidare i polli alla libertà.

Dall'evitare le attente telecamere di sicurezza e lo sguardo vigile degli umani al nascondersi in alcuni coni stradali, i giocatori metteranno alla prova le proprie abilità, nonché capacità furtive e strategiche. Supportando un massimo di due giocatori in una modalità cooperativa in locale, sarà possibile affrontare questa avventura adrenalinica da soli o facendo squadra con un amico per schiudere un piano di sicuro successo.

Riprendendo i loro ruoli in Galline in fuga: L'alba dei nugget, Bella Ramsey e Josie Sedgwick-Davies sono tornate a doppiare Molly e Frizzle in Galline in fuga: Non mi becchi. Scritto da Larry Rickard, uno degli autori di L'alba dei nugget, i giocatori scopriranno nuovi cattivi avicoli, oltre a un cameo a sorpresa dall'ultimo film di Wallace e Gromit. Dopo il successo di L'alba dei nugget, che ha conquistato milioni di spettatori raggiungendo la Top 10 mondiale, Galline in fuga: Non mi becchi offre a fan e familiari una nuova e avvincente storia e un gameplay emozionante, che saprà arruffare più di qualche piuma!

Sean Clarke, Managing Director di Aardman, ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare con Outright Games per offrire una nuova avventura di Galline in fuga ai giocatori. Sviluppare un gioco di questa scala è stato un impegno entusiasmante e ha rappresentato una fantastica opportunità per espandere l'universo e il marchio di Galline in fuga in nuovi modi per tutti i fan attuali e futuri."

"Siamo davvero felici di collaborare con Aardman per la pubblicazione di Galline in fuga: Non mi becchi, che rappresenta il primo videogioco di Galline in fuga in 25 anni", ha dichiarato Stephanie Malham, Managing Director di Outright Games. "Lo stile di Aardman è davvero particolare ed è stato incredibile assistere a come siano riusciti ad adattarlo perfettamente a un videogioco. Non vediamo l'ora che i fan di ogni età possano divertirsi con questo nuovo capitolo nella storia di Galline in fuga, ma anche di scoprire come riusciranno a cavarsela nel caos che li attende."

Galline in fuga: Non mi becchi sarà disponibile questo autunno per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store.