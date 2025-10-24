Io Canto Family 2025: trionfano Matteo e Mario Verga, il duo padre e figlio conquista il pubblico

Matteo Verga e suo padre Mario sono i vincitori di Io Canto Family 2025, il talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, che si è concluso giovedì 23 ottobre con una serata ricca di emozioni e musica.

La coppia ha ottenuto il 63% dei voti, superando in finale Alice Francavilla con il papà Gianvito, secondi con il 37%, e Nina insieme alla mamma Jessica, che si sono classificate al terzo posto.

Matteo e Mario Verga hanno conquistato il pubblico e la giuria con un intenso duetto sulle note di “Lo Stadio” di Tiziano Ferro, accompagnati dal loro coach Ermal Meta. Prima dell’esibizione, Mario ha dedicato un toccante pensiero a sua madre: “Ha risvegliato in me la mia vera passione, che è la musica. Mi diceva che sarebbe morta col desiderio di vedermi cantare su un grande palco”.

Per la loro vittoria, i Verga si sono aggiudicati un montepremi di 50.000 euro e la targa speciale di R101, radio ufficiale del programma, consegnata in diretta dalla speaker Rebecca Staffelli.