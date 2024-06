Carlotta e Erika trionfano a Io Canto Family: Mia madre mi illumina la vita

La serata di ieri ha visto il trionfo di Carlotta e sua madre Erika nell'edizione 2024 di "Io Canto Family", il talent show condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. La coppia, madre e figlia, ha conquistato il pubblico e la giuria, vincendo il premio di 50.000 euro e il trofeo del programma.

La vittoria è stata annunciata dopo un'emozionante finalissima contro Sara e Davide. Michelle Hunziker, visibilmente emozionata, ha consegnato il premio e il trofeo dichiarando: "Sono felicissima per voi, ve lo meritate".

Dietro le quinte, Carlotta ha espresso la sua gioia: "Sono contentissima. Abbiamo legato con tutti, sono felicissima". La giovane ha poi aggiunto che sua madre è la sua fonte di luce: "Mamma è solare, mi illumina la vita".

La storia di Carlotta e Erika ha toccato molti cuori. Erika, diventata madre a soli 17 anni, ha raccontato delle difficoltà incontrate, ma anche delle grandi soddisfazioni nel vedere la figlia crescere. Dopo una separazione dal padre di Carlotta, Erika ha ritrovato l'amore con Manuela, con cui vive da due anni.

La loro complicità e il forte legame madre-figlia hanno fatto breccia nei cuori del pubblico e della giuria, portandole alla vittoria di questa edizione di "Io Canto Family". Michelle Hunziker ha concluso la serata con parole di incoraggiamento e affetto per le vincitrici, sottolineando la loro determinazione e il loro talento.

Questa vittoria segna un nuovo inizio per Carlotta, che potrà utilizzare il premio per proseguire i suoi studi e coltivare ulteriormente la sua passione per la musica.