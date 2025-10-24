Morta Isabelle Tate, giovane attrice di '9-1-1: Nashville' a soli 23 anni

È scomparsa a soli 23 anni Isabelle “Izzy” Tate, attrice statunitense conosciuta per il suo ruolo nel pilot della nuova serie “9-1-1: Nashville”, spin-off del celebre franchise televisivo creato da Ryan Murphy. La triste notizia è stata confermata dalla McCray Agency di Nashville, che rappresentava la giovane interprete, attraverso un commosso messaggio diffuso sui social.

Tate era affetta da una rara forma di malattia di Charcot-Marie-Tooth, una patologia neurologica che compromette i nervi motori. È morta domenica 19 ottobre. “Siamo profondamente addolorati e completamente distrutti nel condividere che Isabelle Tate ci ha lasciato”, ha scritto Kim McCray, fondatrice dell’agenzia. “Ho conosciuto Izzy da quando era adolescente e di recente era tornata a recitare. Ha ottenuto la parte nella prima serie per cui aveva fatto un’audizione: ‘9-1-1: Nashville’. Si è divertita moltissimo”.

Nata e cresciuta a Nashville, l’attrice aveva interpretato il personaggio di Julie nel primo episodio della serie andato in onda il 6 ottobre, recitando accanto a Chris O'Donnell, LeAnn Rimes e Jessica Capshaw. Le riprese delle sue scene erano state realizzate a giugno, segnando per lei il ritorno sul set dopo un periodo dedicato agli studi universitari.

Diplomata alla Middle Tennessee State University con una laurea in economia aziendale, Isabelle Tate era una giovane donna poliedrica e curiosa. Amava trascorrere il tempo nei rifugi per animali, scrivere e registrare musica con gli amici. “Era piena di fuoco, una combattente, e non si è mai giustificata per la sua disabilità”, ha scritto la famiglia in un messaggio di addio pubblicato sui social.

Il funerale si terrà il 24 ottobre a Brentwood, nel Tennessee. I genitori hanno invitato amici, colleghi e fan a sostenere la Charcot-Marie-Tooth Association, organizzazione che promuove la ricerca e la consapevolezza sulla malattia di cui Isabelle soffriva.