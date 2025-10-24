Trump trasforma la conferenza stampa in uno show: Tu zitto, sei senza speranza

La conferenza stampa di Donald Trump alla Casa Bianca si trasforma in un vero e proprio spettacolo. Il presidente degli Stati Uniti prende la scena durante un incontro dedicato alla sicurezza interna e alla lotta ai trafficanti provenienti dal Venezuela, affiancato dal segretario alla Guerra Pete Hegseth, dal procuratore generale Pam Bondi e dal segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem.

Lo show inizia quando un giornalista, nel tentativo di porre una domanda, mostra qualche esitazione. La voce vacilla e Trump, con tono ironico, interrompe il momento chiedendo: “Sta bene?”. Poi aggiunge divertito: “Lo stiamo perdendo. Qui abbiamo un ottimo soccorso medico”. La battuta scatena le risate tra i presenti.

Leggi anche Trump avverte Zelensky e Putin: Accordo tra Ucraina e Russia o conseguenze pesanti

Il momento clou arriva quando il presidente si rivolge ai rappresentanti dei media da lui considerati portavoce delle “fake news”. Un giornalista prova a intervenire per porre una domanda, ma Trump lo ferma subito: “No, lui no. È senza speranza”. La frase provoca una nuova ondata di risate in sala.

Più disteso il tono con una cronista in prima fila. Trump le concede la parola con un complimento ironico: “Sì, capelli rossi. Splendidi capelli rossi”. La giornalista, sorridendo, replica: “Lo dirò al mio parrucchiere, sarà felicissimo”. Un altro momento di leggerezza in una conferenza destinata a far discutere.