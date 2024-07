Gaffe di Joe Biden e Kamala Harris nella Conferenza Stampa

Durante una recente conferenza stampa, il presidente Joe Biden e la vice presidente Kamala Harris sono stati protagonisti di un'imbarazzante serie di errori che ha attirato l'attenzione dei media e dei critici politici. Durante un evento per celebrare il 4 luglio alla Casa Bianca, Harris ha quasi chiamato Biden "vice presidente" prima di correggersi rapidamente. "E grazie al nostro incredibile comandante in capo, il vice... il presidente degli Stati Uniti, l'eccezionale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden," ha detto Harris davanti a una platea di famiglie militari riunite per i festeggiamenti.

Questo mentre Harris e Biden cercavano di presentare un fronte unito in un momento critico per la loro amministrazione. La gaffe di Harris ha alimentato ulteriormente le speculazioni sulla possibilità che possa sostituire Biden come candidato democratico alle elezioni presidenziali del 2024, dato che le preoccupazioni sull'età e sulla salute mentale del presidente sono diventate sempre più prominenti dopo la sua performance deludente nel recente dibattito presidenziale.

In un'intervista radiofonica a Filadelfia, Biden ha commesso un altro errore, affermando di essere stato "il primo vice presidente, la prima donna di colore, a servire con un presidente di colore," creando ulteriore confusione. Ha poi cercato di enfatizzare le sue credenziali cattoliche dichiarando di essere "il primo presidente che è stato eletto a livello statale nello stato del Delaware," un'affermazione che ha suscitato molte domande.

Questi episodi hanno sollevato critiche sia dai rivali politici sia dai membri del proprio partito, con alcuni democratici che chiedono apertamente a Biden di farsi da parte in favore di un candidato più giovane e dinamico. Nonostante le gaffe e le crescenti pressioni, Biden ha dichiarato durante una conferenza stampa che non ha intenzione di ritirarsi e che è determinato a "completare il lavoro" per cui è stato eletto.

Questa situazione arriva in un momento delicato per l'amministrazione Biden, che deve affrontare non solo le critiche interne ma anche gli attacchi continui dell'ex presidente Donald Trump. Trump, che sta preparando il terreno per la sua campagna presidenziale del 2024, non ha perso l'occasione per deridere Biden e Harris, definendo la vice presidente "patetica" e mettendo in dubbio la capacità di Biden di guidare il paese.