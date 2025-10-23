Gianni Morandi celebra 60 anni di C'era un ragazzo e annuncia un tour nei palasport nel 2026

Gianni Morandi apre un nuovo capitolo della sua carriera con l’annuncio di “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story”, il tour prodotto da Trident Music che partirà nell’aprile 2026. Dieci appuntamenti nei principali palasport italiani celebreranno i 60 anni di uno dei brani più iconici della musica italiana: “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini.

Il tour prenderà il via il 15 aprile a Conegliano, presso la Prealpi SanBiagio Arena, per poi proseguire con le tappe di Milano (17 aprile, Unipol Forum), Torino (19 aprile, Inalpi Arena), Roma (21 aprile, Palazzo dello Sport), Casalecchio di Reno – Bologna – (24 aprile, Unipol Arena), Firenze (26 aprile, Nelson Mandela Forum), Terni (28 aprile, Pala Terni), Montichiari (30 aprile, PalaGeorge), Pesaro (2 maggio, Vitrifrigo Arena) e Padova (4 maggio, Kioene Arena).

Con “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story”, il cantautore bolognese ripercorrerà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera, alternando momenti di pura energia a brani più intimi. Nella scaletta troveranno spazio anche i pezzi del suo ultimo progetto discografico, “Evviva!”, che ha confermato la vitalità e la passione di un artista sempre capace di rinnovarsi.

Ad accompagnarlo sul palco ci sarà una superband diretta dal maestro Luca Colombo, pronta a dare nuova forza e modernità alle atmosfere dei brani più amati del suo repertorio, in un viaggio musicale pensato per emozionare ogni generazione di fan.