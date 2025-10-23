Borderlands 4: da oggi il Mini-Evento Stagionale gratuito “Horrors of Kairos”

2K e Gearbox Software hanno lanciato oggi il Mini-Evento Stagionale gratuito “Horrors of Kairos” di Borderlands 4.

Da oggi, 23 ottobre, fino al 6 novembre, i giocatori affronteranno una pioggia di sangue terrificante durante tutti gli scontri con i boss, con la possibilità di ottenere come bottino le nuove armi leggendarie: il fucile d’assalto Tediore “Murmur” e la granata Order “Skully”.

Come celebrazione per la stagione, i giocatori potranno anche sbloccare la testa del Cacciacripta “Gourd Your Loins”, utilizzabile da tutti i Cacciacripta giocabili, e la skin “Hex Appeal”, equipaggiabile su qualsiasi arma utilizzando il seguente codice SHiFT: 3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ

Inoltre, insieme all’evento è stato rilasciato un aggiornamento significativo che include miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni, correzioni per il multiplayer, rifiniture all’interfaccia utente e una serie di aggiornamenti di qualità per grafica, audio e accessibilità. Infine, importanti bilanciamenti e migliorie ai problemi segnalati per i Cacciacripta, i sistemi di bottino, l’equipaggiamento e le imprese, perfezionando ulteriormente le prestazioni nel late-game, il flusso delle missioni e l’esperienza complessiva del giocatore.

