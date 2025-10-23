GTA Online: riscatta gratis una supercar Benefactor Krieger

Fino al 5 novembre, riscatta gratis una Benefactor Krieger (supercar) in GTA Online e aggiungi questa elegante hypercar alla tua collezione. Entra in GTA Online e vai sul sito di Legendary Motorsport, dove troverai quest’auto scontata dal suo prezzo originale di 2.875.000 GTA$ direttamente a 0 GTA$. Puoi anche riscattare una versione stagionale della Krieger in una livrea arancione e nera con ulteriori personalizzazioni estetiche all'autosalone Luxury Autos (con supplemento di GTA$).

Leggi anche GTA Online: Halloween torna a Los Santos