GTA +: gratis la nuova berlina Benefactor Vorschlaghammer

La nuova berlina Benefactor Vorschlaghammer gratis con GTA+

Inoltre, ottimizzazione drift gratis per la Vorschlaghammer, bonus per night club e casinò e altro ancora

Il Vinewood Car Club ci va giù pesante regalando ai suoi membri una Benefactor Vorschlaghammer. Gli abbonati a GTA+ riceveranno anche l'ottimizzazione drift omaggio per la Vorschlaghammer nell'Autoraduno di LS e potranno sfruttare i bonus per la gestione dei night club e guadagni extra dalle gare drift e drag, provare nuovi capi d'abbigliamento e altro ancora.

Benefactor Vorschlaghammer gratis

La Benefactor Vorschlaghammer può avere le forme di una berlina, ma il suo motore V8 è in grado di passare da 0 a 100 km/h prima che tu riesca a dire Vorschlaghammer.

Gli abbonati a GTA+ possono ottenere gratis tanta potenza su quattro ruote presso il Vinewood Car Club fino al 4 settembre, insieme a due esclusive livree, Geometria sfumata e Schizzi drift, sempre per la Vorschlaghammer. Gli abbonati a GTA+ possono anche riscattare gratis l'ottimizzazione drift per la Vorschlaghammer nell'Autoraduno di LS.

Gli altri veicoli esposti nell'autosalone del Vinewood Car Club sono disponibili per gli abbonati a GTA+ con il 20% di sconto e molti tra quelli aggiunti di recente includono speciali livree disponibili per un tempo limitato. Per maggiori dettagli, visita la sezione Nell'autosalone di questo mese nel sito dei vantaggi per gli abbonati a GTA+.

Nuove verniciature Camaleonte

Dona alla tua auto un nuovo, sfavillante look con la verniciatura Camaleonte viola prismatico perla, usando la verniciatura per cerchioni blu/rosa cangiante per completare l'opera.

Maglia e pantaloni Jackal Racing cobalto e maglietta Jackpot Diamond

Lanciati nelle attività più frenetiche senza rinunciare all'eleganza con la maglia e i pantaloni Jackal Racing cobalto o evoca senza ambiguità la fortuna indossando la maglietta Jackpot Diamond.

Bonus del casinò e del night club

Los Santos non dorme mai, specialmente quando c'è da divertirsi: i night club sono scontati del 50% e le missioni di gestione del night club valgono popolarità doppia per tutto il mese.

Senti di avere la fortuna dalla tua? Prova a completare le missioni della storia di Casinò per ricevere GTA$ e RP doppi e festeggia con una festa per gli abbonati gratuita nel tuo attico principale.

Bonus per gare drift e drag

Proclamati un dio o una dea del drifting o esegui il burnout perfetto per dominare le gare drift e drag e guadagnare GTA$, RP e reputazione dell'Autoraduno di LS doppi semplicemente per aver partecipato.

Bully si aggiunge alla libreria dei Giochi inclusi con GTA+ il 20 agosto

Con il rientro a scuola all’orizzonte, domina i corridoi della Bullworth Academy nei panni del teenager dispettoso Jimmy Hopkins in Bully. Il 20 agosto, gli abbonati a GTA+ potranno sopravvivere agli ostacoli della vita in questa scuola fatiscente grazie alla libreria dei Giochi inclusi con GTA+, dove gli abbonati possono scaricare e giocare a una serie di classici titoli di Rockstar Games a rotazione.

Gli abbonati a GTA+ potranno scaricare Bully sulla piattaforma che coincide con il loro abbonamento GTA+ attivo, e sui dispositivi iOS e Android compatibili.

E altro...

Fino ad agosto 2024, gli abbonati a GTA+ ricevono 1.000.000 di GTA$ aggiuntivi direttamente sul conto di gioco della Maze Bank oltre ai soliti 500.000 GTA$ nel giorno dell'addebito mensile del tuo abbonamento GTA+.

Gli abbonati possono anche accedere al garage del Vinewood Club, uno spazio senza pari che può ospitare fino a 100 veicoli su cinque piani, ora dotato anche di una comoda officina veicoli.

Puoi approfittare anche delle speciali carte prepagate Shark GTA+ che forniscono il 15% di GTA$ aggiuntivi, di una serie di vantaggi permanenti gratuiti come le richieste di veicoli, i servizi taxi e tanto altro. Per ulteriori dettagli, vai sul sito di GTA+.