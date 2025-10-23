Wreckreation: nuovo trailer

Sviluppato dalle menti creative dietro la serie Burnout, Wreckreation unisce l'emozione delle corse arcade ad alta velocità alla libertà di creare e condividere i propri tracciati, sfide e campi di gioco.

Grazie all'innovativa funzione Live Mix, i giocatori possono modificare istantaneamente il mondo in tempo reale, modificando loop, rampe e salti, oltre a modificare il meteo, l'ora del giorno e la densità del traffico con la semplice pressione di un pulsante. Con oltre 50 auto personalizzabili e oltre 400 chilometri quadrati di mondo aperto da esplorare, Wreckreation offre infinite opportunità di velocità, creatività e incidenti spettacolari. Che tu stia collaborando con gli amici in modalità cooperativa o affrontando una competizione feroce, l'enorme mondo aperto è il tuo parco giochi, quindi vai a distruggerlo! Wreckreation arriverà su PC e console il 28 ottobre 2025. Il gioco sarà disponibile al prezzo consigliato di $ 39,99 / € 39,99.

Leggi anche Wreckreation in arrivo il 28 ottobre