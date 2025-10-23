Ruth Chepngetich sospesa per doping: tre anni di squalifica per la primatista mondiale di maratona

Ruth Chepngetich, detentrice del record mondiale di maratona con il tempo di 2:09:56 stabilito nell’ottobre 2024, è stata squalificata per tre anni per doping. La decisione è stata ufficializzata dall’Athletic Integrity Unit (AIU), dopo la conferma della positività della maratoneta keniota all’idroclorotiazide, un diuretico vietato dalle normative antidoping.

Secondo quanto riportato dall’AIU, la sospensione di Chepngetich avrà effetto dal 19 aprile 2025 e comporterà anche l’annullamento di tutti i suoi risultati ottenuti a partire dal 14 marzo 2025. La fondista era già stata sospesa in via provvisoria nel luglio precedente, in attesa delle verifiche definitive sui campioni analizzati.

L’idroclorotiazide, la sostanza rinvenuta nel test, è classificata tra i diuretici proibiti in quanto può essere utilizzata per mascherare l’assunzione di altre sostanze dopanti. La sanzione inflitta a Chepngetich rappresenta uno dei casi più rilevanti degli ultimi anni nell’atletica femminile, coinvolgendo una delle protagoniste assolute delle lunghe distanze.