Berrettini supera Norrie dopo una battaglia epica e vola ai quarti a Vienna

Matteo Berrettini continua la sua corsa al torneo Atp di Vienna, centrando i quarti di finale dopo una vittoria sofferta ma meritata contro Cameron Norrie. L’azzurro, attualmente numero 59 del ranking mondiale, ha piegato il britannico numero 35 Atp al termine di un match combattuto durato oltre tre ore.

Il tennista romano si è imposto con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-7 (9-11), 6-4 in una sfida che ha messo in evidenza la sua ritrovata condizione fisica e mentale. Berrettini ha saputo gestire i momenti decisivi con grande freddezza, confermando il suo ottimo stato di forma e conquistando così la terza vittoria consecutiva in carriera contro Norrie.

Nel primo set, l’azzurro ha prevalso al tie-break dopo una lunga battaglia di nervi, mentre nel secondo ha ceduto solo ai vantaggi del tie-break. Nel set decisivo, Berrettini ha trovato il break nel momento giusto, mantenendo poi il vantaggio fino alla chiusura del match.

Con questo successo, Berrettini raggiunge i quarti di finale dove affronterà l’australiano Alex De Minaur, in un incontro che si preannuncia intenso e ricco di spettacolo. Il romano conferma così la sua crescita e il desiderio di tornare protagonista nel circuito maggiore.