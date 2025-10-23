Bufera in NBA: arrestati Terry Rozier e l'allenatore Chauncey Billups per scandalo scommesse

La NBA è scossa da un nuovo caso di scommesse illegali che coinvolge due volti noti del campionato. La guardia dei Miami Heat Terry Rozier e l’allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups sono stati arrestati nella mattinata di giovedì 23 ottobre nell’ambito di un’indagine federale sulle attività di gioco d’azzardo non autorizzate.

Secondo quanto riportato dai principali media statunitensi, Rozier sarebbe stato fermato a Orlando nelle prime ore del mattino. Le autorità federali non hanno ancora reso noti i dettagli dell’accusa, ma l’inchiesta riguarderebbe presunti collegamenti con circuiti di scommesse clandestine che avrebbero interessato partite del campionato NBA.

Al momento, né i Miami Heat né i Portland Trail Blazers hanno rilasciato commenti ufficiali. Le rispettive società starebbero monitorando la situazione in attesa di chiarimenti da parte delle autorità competenti e della lega.

L’arresto di due figure di spicco come Rozier e Billups rischia di avere ripercussioni significative sull’immagine della NBA, che da anni combatte contro ogni forma di illecito legato al mondo delle scommesse sportive.