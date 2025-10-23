Emily in Paris 5: data di uscita, trama e tutte le novità della nuova stagione

Emily in Paris sta per tornare su Netflix con la sua quinta stagione, in arrivo il 18 dicembre. La serie ideata da Darren Star e interpretata da Lily Collins promette nuovi scenari, intrighi amorosi e sfide professionali ambientati tra le vie romantiche d’Europa.

Nel nuovo capitolo, Emily Cooper si trasferisce a Venezia per vivere una nuova fase della sua carriera e della sua vita personale. Dopo aver assunto la guida dell’Agence Grateau a Roma, la giovane esperta di marketing si trova ad affrontare le conseguenze delle proprie scelte, tra successi inattesi e fallimenti dolorosi.

Quando un importante progetto lavorativo si trasforma in un clamoroso errore, Emily deve fare i conti con la delusione e con nuove complicazioni sentimentali. Decisa a ritrovare un equilibrio, riscopre il fascino del suo stile di vita francese, ma un segreto inaspettato rischia di mettere in crisi uno dei suoi rapporti più importanti.

Attraverso ostacoli, scelte difficili e momenti di riflessione, Emily imparerà ad affrontare la verità con coraggio, costruendo legami più autentici e trovando una nuova forza per abbracciare le opportunità che la attendono.