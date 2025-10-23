Nital distribuisce in Italia i proiettori XGIMI

XGIMI entra nell'Offerta Nital: Soluzioni Smart per l'Intrattenimento Audio-Video Domestico

Nital, azienda leader nella distribuzione di prodotti tecnologici innovativi, annuncia l’ampliamento strategico della propria offerta audio-video con l’ingresso ufficiale di XGIMI, brand internazionale riconosciuto per l’eccellenza e la capacità di innovazione nel settore dei videoproiettori smart ad alte prestazioni.

Fondata nel 2013, XGIMI si è rapidamente affermata a livello globale grazie a un approccio che unisce qualità costruttiva, design curato e un’esperienza d’uso intuitiva e moderna. L’azienda sviluppa innovativi proiettori domestici e proiettori portatili che integrano tecnologie di imaging all’avanguardia e sistemi audio di alta fedeltà, offrendo autentiche prestazioni da home cinema in ogni ambiente.

Le soluzioni XGIMI si distinguono per versatilità, connettività avanzata e funzionalità smart: controllabili da app dedicate, compatibili con i principali assistenti vocali e dotate di accesso diretto alle piattaforme di streaming più diffuse. L’interfaccia semplice e fluida permette una gestione immediata dei contenuti, mentre l’innovazione tecnologica garantisce immagini nitide, audio immersivo e funzioni evolute, pensate per soddisfare le esigenze di utenti privati, professionisti e aziende in cerca di un'esperienza audiovisiva di alta qualità.

Gianluca Barresi, Direttore Commerciale di Nital: “L’ingresso di XGIMI proiettori rappresenta un nuovo e importante passo nel percorso di crescita ed evoluzione della nostra area audio-video. Con questa collaborazione, che si affianca a marchi prestigiosi come Sonos e Shokz, e ad altri che presto arricchiranno la nostra offerta, vogliamo consolidare il ruolo di Nital come punto di riferimento per chi cerca esperienze di intrattenimento avanzate, accessibili e di alta qualità. XGIMI incarna perfettamente i valori che oggi guidano le scelte dei consumatori: qualità, semplicità e tecnologia capaci di integrarsi in modo naturale nella vita quotidiana. Con questo ulteriore ampliamento della nostra proposta audio-video intendiamo dare nuovo impulso alla crescita e alla valorizzazione di un segmento che riteniamo sempre più strategico, sia per l’azienda sia per i nostri partner.”

Grazie al supporto diretto di Nital, consumatori e professionisti italiani potranno contare su una gamma completa di videoproiettori, un servizio clienti di alto livello e la garanzia di dispositivi originali e certificati, assicurando la massima soddisfazione nell'acquisto di proiettori XGIMI in Italia.

Per maggiori informazioni: www.nital.it