Sinner-Bublik a Vienna: orario, precedenti e diretta tv del quarto di finale

Jannik Sinner torna protagonista all’ATP 500 di Vienna, dove oggi, venerdì 24 ottobre, affronta il kazako Alexander Bublik, numero 16 del ranking mondiale, nei quarti di finale del torneo austriaco.

Il tennista altoatesino ha superato nei turni precedenti il tedesco Daniel Altmaier all’esordio e poi Flavio Cobolli nel derby italiano degli ottavi di finale. Dall’altra parte del tabellone, Bublik ha eliminato il cileno Alejandro Tabilo e l’argentino Francisco Cerundolo, mostrando un ottimo stato di forma.

La sfida tra Sinner e Bublik è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, con inizio non prima delle 17:30. Si tratta dell’ottavo confronto diretto tra i due giocatori: nei sette precedenti, l’azzurro conduce con un bilancio di 5-2. L’ultimo incontro risale al terzo turno degli US Open 2024, dove Sinner si impose nettamente in tre set.

Il match Sinner-Bublik sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport. Gli appassionati potranno seguire l’incontro anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma NOW.