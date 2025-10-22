Case a prezzi calmierati per giovani coppie: il piano del governo Meloni

Il governo guidato da Giorgia Meloni sta definendo un nuovo piano casa a prezzi calmierati destinato alle giovani coppie, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla prima abitazione e sostenere la costruzione di nuove famiglie. L’annuncio è arrivato durante l’intervento della premier in Senato, in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2025.

“Stiamo lavorando – e ringrazio per questo il vicepresidente Matteo Salvini – a un importante piano casa per aiutare i giovani a compiere quel primo passo fondamentale anche per la costruzione di una famiglia. La questione dell’abitazione è per noi un tema centrale, legato all’equità sociale e connesso a molti altri settori”, ha spiegato Meloni.

La premier ha ricordato come il tema della casa sia stato inserito tra le nuove priorità nella revisione di medio termine della politica di coesione proposta dal ministro Raffaele Fitto. “Abbiamo accolto con favore – ha sottolineato – che la casa sia una delle cinque nuove aree finanziabili dalla Commissione europea”.

Entro la metà di dicembre 2025 è attesa la presentazione del Piano d’azione per l’edilizia abitativa accessibile, su cui l’Italia ripone grandi aspettative. Secondo Meloni, sarà essenziale che il Consiglio europeo definisca linee guida chiare e individui strumenti concreti per garantire un impatto reale, nel pieno rispetto delle competenze nazionali.

Nel suo intervento, la presidente del Consiglio ha inoltre evidenziato come “la maggioranza degli italiani riconosce il lavoro serio, la buona fede e i risultati ottenuti dal governo”. Ha ribadito che l’esecutivo continuerà a operare “con la testa alta e lo sguardo fiero”, rappresentando con orgoglio l’Italia in Europa e nel mondo.