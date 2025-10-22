Hot-swap e RGB: Trust presenta la nuova tastiera da gaming XYRA

La prima tastiera GXTrust con struttura a guarnizioni: prestazioni elevate, comfort e libertà di configurazione

Nel gaming, niente è più importante di una postazione che ti rappresenti davvero, ed è proprio questo il punto di forza della nuova tastiera meccanica di GXT 872 Xyra TKL di GXTrust. Xyra è la prima tastiera della gamma con struttura a guarnizioni, progettata per i gamer in cerca di personalizzazione, stile e una sensazione al tocco superiore, senza rinunciare alla qualità caratteristica del marchio.

Utilizzabile nella sua configurazione standard o personalizzabile a piacere, questa tastiera senza tastierino numerico hot-swap è compatibile con interruttori a 3 e 5 pin e consente agli utenti di sostituirli facilmente, senza bisogno di saldature. Pronta all'uso, questa tastiera è dotata inoltre di interruttori lineari LEOBOG Seiya a 5 pin, in grado di sostenere fino a 60 milioni di battute. Dalla durata eccezionale, offrono un suono fluido e avvolgente, appagante sia al tatto che all'udito.

Il design a guarnizioni assicura una digitazione soffice e silenziosa, ideale per lunghe sessioni di gioco in cui comfort e concentrazione sono essenziali. L’illuminazione RGB completa, orientata verso l’alto, supporta 16,8 milioni di combinazioni cromatiche e contribuisce a creare una postazione di gioco dinamica e personalizzata. Il software dedicato consente di regolare l’illuminazione di ogni singolo tasto e di programmare funzioni specifiche in base alle preferenze.

Con i 12 tasti Fn dedicati, Xyra permette di controllare le funzioni multimediali, di gioco o lavorative, mantenendo tutto a portata di mano. Completano l'esperienza un cavo da USB-A a USB-C spiralato removibile, che offre flessibilità nel posizionamento, e un pratico estrattore 2-in-1 per cambiare tasti e interruttori a piacimento: la personalizzazione non è mai stata così semplice.

Qualità premium, infinite possibilità di personalizzazione e design curato: la tastiera meccanica da gaming TKL GXT 872 Xyra di Trust è la scelta ideale per i gamer in cerca di un'esperienza di gioco davvero evoluta.

La tastiera GXT 872 Xyra è disponibile online e presso i rivenditori Trust al prezzo di 89,99 euro.