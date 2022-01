LG ULTRAGEAR E' PARTNER DI LEAGUE OF LEGENDS PER I MONITOR GAMING

LG fornirà i suoi monitor gaming UltraGear al campionato europeo di League of Legends per le prossime stagioni

LG Electronics è stato nominatoOfficial Display Partner del Campionato Europeo di League of Legends (LEC) per le stagioni 2022 e 2023. A seguito di questa collaborazione, i monitor gaming LG UltraGear, leader nella categoria, saranno i protagonisti del contest trasmesso in tutto il mondo a partire dal 14 gennaio, per garantire un gioco ultra-fluido e reattivo durante tutte le azioni degli esports.

Il LEC è il campionato esports professionale di League of Legends organizzato in Europa dallo sviluppatore Riot Games e viene disputato da dieci team professionisti composti da cinque giocatori ciascuno. Chiamata semplicemente “League” dai gamer di tutto il mondo, la multiplayer battle-arena è rimasta incredibilmente popolare dopo il suo lancio avvenuto nel 2009.

Oltre a fornire i suoi monitor gaming ultraveloci e dalle alte prestazioni, LG sponsorizzerà alcuni momenti importanti durante il LEC, tra cui iReplays e l'imperdibile Match of the Week.

La nuova partnership biennale con il LEC aiuterà LG UltraGear a espandere ulteriormente la sua già notevole presenza nella scena globale degli esports. L'azienda ha molta esperienza nel dare supporto ai videogiocatori e ai team professionisti e ha instaurato un rapporto di fiducia con la gaming community attraverso un impegno attivo e creando prodotti che rispondono alle esigenze dei gamer più esperti.

Grazie ai vantaggi delle tecnologie di visualizzazione di LG, che includono tempi di risposta estremamente rapidi, colori intensi e dettagliati e un contrasto eccezionale,i monitor LG UltraGear sono diventati i preferiti dai videogiocatori professionisti di tutto il mondo, in quanto offronodisplay con risoluzione 4K e tecnologia di visualizzazione Nano IPS con un tempo di risposta Gray-to-Gray (GTG) di 1ms.

"Siamo entusiasti di avere un ruolo fondamentale in quella che è una delle competizioni esports più popolari al mondo", ha detto Seo Young-jae, head of the IT business unit di LG Electronics Business Solutions Company. "Siamo impazienti di vedere i nostri monitor messi alla prova dai migliori giocatori della League così da continuare a offrire prodotti in grado di soddisfare i bisogni dei videogiocatori più esigenti".

La stagione primaverile del LEC 2022 prenderà il via il 14 gennaio. I fan che si collegheranno da tutto il mondo potranno seguire tutte le attività, comprese le dirette delle partite e le informazioni aggiornate sul palinsesto, su lolesports.com

