Bruno Vespa contro Sinner: Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Scoppia la polemica sui social

Bruno Vespa attacca Jannik Sinner su X, scatenando una bufera di commenti. Tutto è iniziato con un post del giornalista dopo la decisione del tennista altoatesino di non partecipare alla Coppa Davis.

“Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale”, ha scritto Vespa, aggiungendo una frase che ha rapidamente fatto il giro del web: “Onore ad Alvarez che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna”. Un errore evidente, poiché il riferimento era chiaramente a Carlos Alcaraz.

Leggi anche Sinner-Altmaier a Vienna: orario, precedenti e dove vedere il debutto in tv e streaming

La gaffe e la critica hanno immediatamente acceso il dibattito online. Molti utenti hanno difeso Sinner, sottolineando il valore sportivo e umano del campione azzurro. “Forza Jannik sempre! Lo spagnolo si chiama Alcaraz! E comunque un italiano tifa per Sinner perché sta portando lustro al nostro Paese con la sua bravura, educazione e intelligenza, qualità sempre più rare”, ha commentato un utente.

Altri hanno reagito con ironia: “Però Alvarez, il grande, irreprensibile Alvarez. Non sapevo facesse anche tennis (cit.)”. Tra i commenti più duri, qualcuno ha scritto: “Spero che ti abbiano hackerato il profilo, perché questa roba non si può sentire”. Un altro ha aggiunto: “Sei serio? Prima di parlare di sport, inizia a studiare. Quando hai finito, ricomincia da capo e ripeti l’operazione un centinaio di volte”.

Il post di Vespa, rapidamente diventato virale, continua a dividere gli utenti tra chi lo critica per le parole su Sinner e chi ne difende la libertà di opinione, ma il dibattito resta acceso sui social.