Musetti parte con il piede giusto a Vienna: superato Medjedovic in due set

Lorenzo Musetti debutta nel migliore dei modi all’Atp di Vienna, conquistando la vittoria nel suo primo incontro del torneo. Nella giornata di martedì 21 ottobre, l’azzurro ha approfittato del forfait di Stefanos Tsitsipas e ha battuto il serbo Hamad Medjedovic, entrato nel tabellone come lucky loser.

Il tennista di Carrara, numero 8 del mondo e quarta testa di serie, ha mostrato solidità e concentrazione imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-3. Un successo netto che conferma la sua buona condizione e alimenta le sue speranze di qualificazione alle Atp Finals di Torino.

Negli ottavi di finale, Musetti affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 60 del ranking mondiale, che ha superato il norvegese Nicolai Budkov Kjaer con un doppio 6-3. Una sfida importante per il tennista azzurro, deciso a proseguire il suo cammino sul cemento austriaco.