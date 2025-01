Jannik Sinner apre l'anno con una vittoria: superato Popyrin in due set

Jannik Sinner inizia il 2025 con una vittoria convincente. Il tennista italiano ha battuto Alexei Popyrin, numero 25 del mondo, nell'amichevole di preparazione all'Australian Open, imponendosi in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (2). Nonostante alcuni errori con il dritto, soprattutto nel secondo parziale, Sinner ha mostrato un'ottima condizione fisica e la consueta freddezza nei momenti chiave, lasciando all'avversario solo due punti nel tie-break decisivo.

L'azzurro, attuale numero uno del ranking mondiale, manda un segnale importante in vista del primo Slam dell'anno, il cui tabellone sarà sorteggiato giovedì 9 gennaio. Venerdì 10, alle 9:00 ora italiana, Sinner tornerà in campo per affrontare Stefanos Tsitsipas nell'ultima esibizione della Opening Week. L'Australian Open inizierà ufficialmente domenica 12 gennaio, con grandi aspettative per il tennista altoatesino.

