Michael Fassbender protagonista di Kennedy, la nuova serie Netflix sulla dinastia che ha cambiato l'America

Netflix ha annunciato la produzione di una nuova serie ambiziosa dedicata alla leggendaria famiglia Kennedy, destinata a diventare uno dei titoli più attesi della piattaforma. La serie, intitolata semplicemente “Kennedy”, sarà prodotta da Chernin Entertainment e vedrà Michael Fassbender nel ruolo di Joseph Kennedy Sr., il patriarca che diede origine a una delle dinastie più influenti della politica statunitense.

Ispirata al libro di Fredrik Logevall “JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956”, la serie racconterà le origini e l’ascesa dei Kennedy, a partire dagli anni ’30, tra ambizione, potere e segreti familiari. Secondo quanto rivelato da Variety, la prima stagione sarà composta da otto episodi e seguirà l’evoluzione di Joe e Rose Kennedy e dei loro nove figli, tra cui un giovane Jack Kennedy, alle prese con il peso delle aspettative paterne e il confronto con il fratello maggiore.

Con “Kennedy”, Netflix punta a creare una sorta di “The Crown” americana, un racconto epico e intimo che intreccia la storia familiare con quella del Paese, esplorando le relazioni, i conflitti e le tragedie che hanno segnato una delle famiglie più iconiche della politica moderna.

Il progetto vanta un team creativo di altissimo livello. Sam Shaw (già autore di Manhattan e Castle Rock) sarà showrunner ed executive producer. Tra i produttori figurano Peter Chernin, Jenno Topping e Kaitlin Dahill per Chernin Entertainment, mentre Eric Roth, premio Oscar per Forrest Gump, sarà tra i produttori esecutivi insieme a Logevall, Lila Byock, Anya Epstein, Dustin Thomason, Thomas Vinterberg e Anna O’Malley.

La regia sarà affidata a Thomas Vinterberg, cineasta danese candidato all’Oscar per Un altro giro, chiamato a dare vita all’atmosfera elegante e drammatica della serie.

Per Michael Fassbender, già protagonista di pellicole come 12 anni schiavo, Steve Jobs, Shame e Inglourious Basterds, questo rappresenta il suo secondo ruolo televisivo di rilievo dopo The Agency su Paramount+.