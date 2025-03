With Love, Meghan: la nuova serie di Netflix non conquista il pubblico

La nuova serie Netflix "With Love, Meghan", presentata dalla Duchessa di Sussex, Meghan Markle, è stata accolta con critiche negative sia dal pubblico che dalla stampa. Il programma, incentrato su attività come cucina, apicoltura e lavori manuali, è stato descritto come "superficiale" e "privo di sostanza".

Critici come Katie Rosseinsky dell'Independent hanno dato al programma una valutazione di una stella, definendolo "nauseante ed estenuante", mentre Anita Singh del Telegraph lo ha descritto come un "esercizio di narcisismo", sottolineando la continua autocelebrazione della Markle attraverso il programma. turn0search5

Le recensioni negative sollevano dubbi sul futuro della collaborazione tra la Duchessa e Netflix, specialmente considerando che altri progetti, come "Heart of Invictus" e "Polo", non hanno ottenuto il successo sperato.

"With Love, Meghan" non ha soddisfatto le aspettative, suscitando delusione tra gli spettatori e i critici.

