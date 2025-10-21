Festival della Scienza Rubik's e Perplexus

RUBIK’S E PERPLEXUS PROTAGONISTI

AL FESTIVAL DELLA SCIENZA

I due rompicapo di Spin Master al centro di laboratori didattici e coinvolgenti attività all’insegna della logica e della creatività, per scoprire tutti i segreti per risolverli

Carolina Guidetti, speedcuber e star dei social, incontrerà il pubblico

in una riproduzione “maxi” di Rubik’s, l‘originale Cubo di Rubik

In occasione della 23a edizione del Festival della Scienza, che si terrà a Genova dal 23 ottobre al 2 novembre, Rubik’s, l’originale cubo di Rubik, e Perplexus, il labirinto 3D racchiuso in una sfera trasparente, saranno al centro di speciali appuntamenti e attività rivolte a grandi e piccini per scoprire lo stretto legame con la matematica, la scienza, la logica e la creatività.

Da giovedì 23 ottobre a domenica 2 novembre, nella Sala delle Grida di Palazzo della Borsa, si svolgeranno dei laboratori didattici, ideati da Spin Master insieme al Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova, per immergersi nel magico mondo di Perplexus. Attraverso attività coinvolgenti che metteranno alla prova le menti più caparbie con sfide intense ed emozionanti, i partecipanti potranno scoprire la storia del rompicapo e avvicinarsi ai concetti della geometria e della logica: infatti, tramite la manipolazione e l’osservazione del labirinto 3D racchiuso nella sfera trasparente, dovranno roteare la biglia su un percorso caratterizzato da curve, giri tortuosi e salti, cercando di superare i 100 ostacoli mobili presenti, senza farla cadere. Il gioco aiuta a sviluppare abilità di problem solving, a migliorare il proprio senso di orientamento nello spazio e a consolidare competenze come la coordinazione e la pazienza.

Venerdì 31 ottobre alle 11:00, nei chiostri di Palazzo Ducale, all’interno di una versione gigante di Rubik’s, l’originale cubo di Rubik - visitabile dal 23 ottobre per tutta la durata del Festival - tutti gli appassionati del celebre rompicapo, di ogni età e livello di abilità, potranno incontrare Carolina Guidetti, speedcuber e star dei social, che condividerà trucchi e strategie per risolvere il cubo nel minor tempo possibile. Durante l’evento, i partecipanti potranno sfidarsi nella risoluzione del cubo sotto l’occhio esperto di Carolina, che cronometrerà ciascuna prova e raccoglierà i tempi in una classifica speciale. Al termine, chi avrà risolto il cubo nel minor tempo riceverà un premio esclusivo e avrà la possibilità di approfondire i misteri di questo leggendario rompicapo multicolore.

Rubik’s, riconosciuto come un vero e proprio brain trainer, non è solo un passatempo, ma uno strumento educativo che stimola il pensiero logico, potenzia la memoria, sviluppa la creatività e la capacità di problem solving, rafforzando competenze fondamentali nelle discipline STEM come la pianificazione strategica e il pensiero critico. Riconosciuto come un gioco intergenerazionale per le menti curiose di tutto il mondo, in oltre 50 anni di storia è riuscito a conquistare un suo insostituibile spazio nella cultura pop internazionale e intergenerazionale.

Oggi è uno dei giochi più virali su YouTube, Tik Tok e Twitch grazie ai ragazzi della Gen Z e Alpha che si sfidano in challenge sui social facendo incetta di views, dimostrando la sua straordinaria capacità di adattarsi ai tempi, miscelando una storia intramontabile a una forte evoluzione verso il futuro.