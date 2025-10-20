Mara Venier festeggia 75 anni: pioggia di auguri social per la zia d'Italia

Mara Venier compie oggi 75 anni. Nata il 20 ottobre 1950, la storica conduttrice televisiva ha voluto celebrare il traguardo con un post su Instagram, dove ha condiviso un suo primo piano con i capelli mossi dal vento, occhiali da sole e una sciarpa viola, accompagnato da una semplice dedica: “Auguri ragazza”.

In pochi minuti il post è stato invaso da una valanga di auguri da parte di fan e colleghi del mondo dello spettacolo. Da Carlo Conti a Sabrina Ferilli, da Paola Iezzi a Filippa Lagerback, moltissimi hanno voluto mandare un pensiero affettuoso alla conduttrice, simbolo della televisione italiana e amata da generazioni di spettatori.

Leggi anche Domenica In, puntata del 19 ottobre: tutti gli ospiti di Mara Venier

La sera precedente Mara Venier era stata ospite al tavolo di “Che tempo che fa”, dove ha ricevuto a sorpresa gli auguri di mezzanotte da Renzo Arbore. Subito dopo, sul suo profilo Instagram, ha mostrato ai follower un piccolo rinfresco dietro le quinte per festeggiare insieme alla troupe del programma in onda sul Nove.

Un compleanno all’insegna dell’affetto, della spontaneità e della vicinanza del pubblico, che da anni continua a considerarla la vera e inimitabile “zia d’Italia”.