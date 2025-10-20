Bonus patente autotrasporto: al via oggi il click day, come richiederlo e chi può ottenerlo

È partito oggi, lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 12, il click day per il Bonus Patente Autotrasporto. La piattaforma online del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è nuovamente attiva per la presentazione delle domande relative all’incentivo destinato ai futuri conducenti professionali.

Per questa nuova fase del programma è stato previsto uno stanziamento complessivo di 4,7 milioni di euro, finalizzato a sostenere la formazione di nuovi autisti nel settore del trasporto merci e persone.

Il bonus patente è rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno in Italia, che intendono ottenere le patenti professionali necessarie per la guida di veicoli destinati all’autotrasporto.

L’incentivo copre fino all’80% delle spese di formazione, per un importo massimo di 2.500 euro a beneficiario. Il contributo può essere utilizzato esclusivamente presso enti di formazione accreditati dal Ministero. Non sono previsti limiti di reddito o requisiti Isee per accedere al contributo.

Le domande possono essere inoltrate fino all’esaurimento dei fondi disponibili tramite la piattaforma ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accessibile dal portale dedicato.