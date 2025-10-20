Gp Americhe 2025: Verstappen domina ad Austin davanti a Norris e Leclerc, il Mondiale si riaccende
Max Verstappen trionfa nel Gran Premio delle Americhe e riapre la corsa al titolo mondiale di Formula 1 2025. Sul circuito di Austin, il campione del mondo in carica completa un weekend perfetto dopo il successo nella Sprint e la pole position del sabato, confermando la superiorità della Red Bull.
Alle sue spalle chiude Lando Norris con la McLaren, staccato di quasi otto secondi, mentre sul gradino più basso del podio sale Charles Leclerc con la Ferrari, autore di una prova solida ma senza il passo per insidiare i primi due. Quarta posizione per Lewis Hamilton, anche lui al volante della seconda Ferrari, davanti a Oscar Piastri con l’altra McLaren.
Buon risultato per George Russell (Mercedes), sesto, seguito da Yuki Tsunoda con la Red Bull e da Nico Hulkenberg (Kick Sauber). Chiudono la top ten Oliver Bearman con la Haas e Fernando Alonso sull’Aston Martin.
Ordine di arrivo del Gp delle Americhe:1. Max Verstappen (Red Bull Racing)2. Lando Norris (McLaren) +7.9593. Charles Leclerc (Ferrari) +15.3734. Lewis Hamilton (Ferrari) +28.5365. Oscar Piastri (McLaren) +29.6786. George Russell (Mercedes) +33.4567. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +52.5728. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +56.4029. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +63.84010. Fernando Alonso (Aston Martin) +69.59011. Liam Lawson (Racing Bulls) +72.50912. Lance Stroll (Aston Martin) +74.08213. Kimi Antonelli (Mercedes) +75.18114. Alexander Albon (Williams) +79.75515. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +82.42616. Isack Hadjar (Racing Bulls) +92.32417. Franco Colapinto (Alpine) 1 giro18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 1 giro19. Pierre Gasly (Alpine) 1 giroRit. Carlos Sainz (Williams)
Classifica piloti Formula 1 2025 dopo il Gp delle Americhe:1. Oscar Piastri – 346 punti2. Lando Norris – 3323. Max Verstappen – 3064. George Russell – 2525. Charles Leclerc – 1916. Lewis Hamilton – 1427. Kimi Antonelli – 898. Alexander Albon – 739. Nico Hulkenberg – 4010. Isack Hadjar – 39
Il Mondiale prosegue tra una settimana con il Gran Premio del Messico, dove la lotta per il titolo si preannuncia più accesa che mai.