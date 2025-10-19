Ballando con le stelle, Nancy Brilli si ribella ai giudici: Non mi faccio rovinare la festa da due bulli

Nancy Brilli sta vivendo con entusiasmo la sua avventura a Ballando con le stelle, dove balla in coppia con il maestro Carlo Aloia. Dopo tre puntate, l’attrice si dice soddisfatta ma anche infastidita da alcuni atteggiamenti in giuria, in particolare da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

“Perché devo farmi rovinare la festa da due scorbutici che fanno i bulli?”, ha dichiarato a Da noi a ruota libera. “Io non mi voglio innervosire, mi voglio divertire e godermi questo gioco bellissimo. Quando mai capita di imparare a ballare con campioni veri? Il mio maestro prepara ogni settimana una coreografia su misura per me. Sono felicissima, è lo show del sabato sera di Rai1. Ma perché devo subire atteggiamenti che rovinano l’atmosfera?”

L’attrice sottolinea di accettare volentieri le critiche tecniche, ma non quelle personali. “Finché si parla di passi e tecnica, va bene. Ma sull’interpretazione, no. Milly Carlucci mi proponeva da vent’anni di partecipare a Ballando, e uno dei motivi per cui non accettavo era il timore di affidare la mia professionalità a giurati non sempre competenti. Se parla Carolyn Smith, lo accetto. Ma perché dovrei accettare giudizi che diventano attacchi personali?”

Alla fine, però, qualcosa è cambiato. “Quest’anno Milly mi ha corteggiato in modo speciale e ho deciso di dire sì”, ha spiegato Nancy Brilli, decisa a vivere l’esperienza con leggerezza, nonostante le critiche.