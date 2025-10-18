Sinner trionfa sul re Alcaraz: Grazie per avermi lasciato un torneo

Jannik Sinner si prende la scena al Six Kings Slam, battendo Carlos Alcaraz in una finale spettacolare disputata sabato 18 ottobre. Il campione azzurro ha dominato il match, conquistando un premio complessivo di 6 milioni di dollari e regalando al pubblico una prestazione di altissimo livello.

Al termine della sfida, Sinner ha scherzato con il rivale e amico spagnolo, dimostrando ancora una volta la sua naturale simpatia: “Vorrei giocare così bene sempre, ovunque. È sempre bello condividere il campo con Carlos e vedere tutta la sua squadra, avete fatto un lavoro incredibile per tutta la stagione. Lavorate duramente, vincendo titoli. Grazie per avermene lasciato uno”.

Dall’altra parte della rete, Alcaraz ha ricambiato i complimenti con sportività, riconoscendo la superiorità dell’italiano: “Quando Jannik gioca a questo livello, a volte sembra che stia giocando a ping pong. Non è divertente essere dall’altra parte della rete. Mi motiva a tornare in allenamento, dare il 100% e migliorare”.

Un duello che si conferma tra i più entusiasmanti del tennis moderno, con i due giovani campioni pronti a rincontrarsi presto. La prossima sfida è già segnata in agenda: Torino, Atp Finals.