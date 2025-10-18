Carolina Marconi: Ho affrontato tre aborti, la chemio è stata meno dolorosa

Carolina Marconi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, è tornata a raccontare con sincerità il periodo più difficile della sua vita: la malattia, la battaglia contro il tumore al seno e il desiderio, ancora vivo, di diventare madre. Diagnostica nel 2021, l’attrice e showgirl ha condiviso con il pubblico la sua attuale serenità: “Sto bene, i controlli vanno benissimo. Sono passati quattro anni e sto seguendo la cura ormonale”.

Negli ultimi mesi, Carolina ha affrontato un percorso complicato e pieno di speranze legate alla maternità. Con il compagno Alessandro ha intrapreso il cammino della fecondazione assistita, che le ha regalato momenti di grande gioia ma anche di profonda sofferenza. “La prima volta che l’ho fatto sono rimasta incinta, è stato bellissimo. Ma la gravidanza è durata poco, l’ho perso. È stata dura. Ho riprovato la seconda volta, avevo tanta paura, ma anche quella volta l’ho perso e non mi hanno concesso un terzo tentativo a causa degli ormoni”.

Marconi ha paragonato il dolore dei tre aborti al periodo della chemioterapia: “Durante la chemio avevo voglia di combattere. Questi mesi, invece, sono stati davvero duri. L’ho vissuto come un fallimento, ma piano piano mi sono rialzata di nuovo”.

Il terzo tentativo è arrivato in modo naturale: “Sono rimasta incinta senza fecondazione, ma avevo tanta paura. Anche quella gravidanza l’ho persa. È stato un calvario. Le donne che affrontano la fecondazione assistita sanno quanto è tosta, ti senti svuotata”.

La showgirl ha parlato anche del dolore condiviso con il suo compagno: “Provo un forte senso di colpa nei confronti di Alessandro, mi dispiace per lui. Si merita una famiglia. Sono arrivata a dirgli di lasciarmi”.

Nonostante tutto, la coppia non ha perso la speranza e sta valutando la possibilità di adottare un bambino: “Ci stiamo pensando. Ho ripreso la cura ormonale e mi mancano ancora due anni. Non voglio aspettare per un’altra fecondazione assistita. Sarei più felice di far felice un bambino, ma adesso sono molto scottata”.

Un ostacolo burocratico impedisce però il matrimonio: “Non possiamo sposarci per problemi amministrativi. In Italia, per adottare un bambino, devi essere sposata e aspettare almeno tre anni”.

Infine, Carolina ha lanciato un messaggio importante rivolto alle donne: “Fate prevenzione, perché la fertilità non dura per sempre”.