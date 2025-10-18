Casa Bianca valuta un nuovo incontro Trump-Kim durante il viaggio in Asia

La Cnn rivela che la Casa Bianca starebbe considerando la possibilità di un nuovo incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un in occasione della prossima visita del presidente statunitense in Asia. Sebbene molti restino scettici sull’eventualità di un faccia a faccia, fonti dell’amministrazione americana hanno discusso, in via riservata, l’ipotesi di un colloquio tra i due leader.

Secondo quanto riferito dalla rete statunitense, non sarebbe ancora iniziata la pianificazione logistica per un incontro ufficiale, ma l’idea resta sul tavolo. Le fonti sottolineano come la situazione odierna sia diversa da quella del primo mandato di Trump, quando il tycoon e il leader nordcoreano si incontrarono tre volte: a Singapore nel 2018, a Hanoi nel 2019 e infine a Panmunjom nello stesso anno.

Tornato alla guida della Casa Bianca, Trump avrebbe manifestato, sia in pubblico che in privato, la volontà di rivedere Kim. I funzionari americani, secondo la Cnn, non escludono che l’incontro possa avvenire durante il viaggio in Asia, previsto per fine mese, quando la Corea del Sud ospiterà il summit Apec.

Da parte sua, Kim Jong-un avrebbe espresso disponibilità a un nuovo colloquio con Trump, come riportato dai media di Pyongyang in seguito a un discorso pronunciato il mese scorso davanti al Parlamento nordcoreano. Tuttavia, il ministero dell’Unificazione sudcoreano ha dichiarato che non ci sono contatti attivi tra Seul e Pyongyang per organizzare un eventuale summit.

Una fonte del governo sudcoreano ha aggiunto che, nonostante due missioni di sicurezza della Casa Bianca si siano già recate in Corea del Sud per preparare la visita di Trump, l’area di Panmunjom non sarebbe stata inclusa tra i siti esaminati. Durante il primo mandato dell’ex presidente, proprio Panmunjom fu teatro di uno storico incontro tra i due leader.

L’ambasciatrice sudcoreana negli Stati Uniti, Kang Kyung-wha, ha mantenuto una posizione prudente: “Trump ha detto di essere aperto al dialogo e anche la Corea del Nord ha inviato segnali positivi. Tuttavia, al momento non ci sono indicazioni che un incontro possa concretizzarsi in occasione del summit Apec”, ha dichiarato in una nota riportata dalla stampa sudcoreana.