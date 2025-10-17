Il principe Andrea rinuncia definitivamente al titolo di duca di York

Il principe Andrea ha annunciato ufficialmente la rinuncia ai propri titoli reali, compreso quello di duca di York. La decisione, resa pubblica attraverso un comunicato personale, segna un nuovo capitolo nella vita del fratello di re Carlo III, da tempo al centro di un caso mediatico legato allo scandalo sessuale che coinvolge Jeffrey Epstein.

«Dopo averne discusso con il Re, con i miei familiari più stretti e con quelli più lontani – ha dichiarato il principe Andrea – siamo giunti alla conclusione che le accuse nei miei confronti stanno distraendo Sua Maestà e la Famiglia Reale dal loro lavoro istituzionale. Ho deciso, come ho sempre fatto, di mettere al primo posto il mio dovere verso la mia famiglia e il mio Paese».

Andrea ha ricordato di aver già scelto, cinque anni fa, di ritirarsi dalla vita pubblica. Oggi, con il consenso del sovrano, compie un ulteriore passo rinunciando formalmente all’uso dei titoli e agli onori ricevuti nel corso della sua carriera reale.

«Con il consenso di Sua Maestà – ha aggiunto il principe – riteniamo che sia necessario andare oltre. Non utilizzerò più il mio titolo né gli onori conferitimi. Come ho già detto in passato, nego con forza tutte le accuse mosse contro di me».