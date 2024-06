Il Principe Harry rinuncia al matrimonio dell'anno per evitare disagi familiari

Il principe Harry ha deciso di non partecipare al matrimonio del duca di Westminster, Hugh Grosvenor, uno degli eventi sociali più attesi dell'anno, per evitare potenziali disagi e tensioni familiari. La cerimonia, che si terrà il 7 giugno 2024 presso la Cattedrale di Chester, vedrà la partecipazione di molte figure di spicco, tra cui il principe William e suo figlio, il principe George.

Hugh Grosvenor, uno degli uomini più ricchi del Regno Unito con un patrimonio netto stimato di 10,127 miliardi di sterline, sposerà Olivia Henson, una account manager presso l'azienda B-corp Belazu. La coppia si è fidanzata ad aprile dell'anno scorso e ha scelto la Cattedrale di Chester come luogo delle nozze per la storica associazione della famiglia Grosvenor con l'edificio.

La decisione di Harry di non partecipare è stata presa per evitare di diventare una distrazione durante l'importante evento. Sebbene ci siano state speculazioni secondo cui Harry e Meghan Markle non fossero stati invitati, fonti vicine al duca hanno rivelato che in realtà avevano ricevuto un invito, ma Harry ha deciso di declinare per evitare situazioni imbarazzanti e rispettare l'importanza del giorno per i suoi amici.

Il principe William, che è molto amico di Grosvenor, avrà un ruolo di primo piano nella cerimonia, il che ha probabilmente influenzato la decisione di Harry di non partecipare. Anche il principe George avrà un ruolo nella cerimonia, sebbene i dettagli esatti non siano stati divulgati.

La cerimonia promette di essere un evento grandioso, con una lista di ospiti che comprende circa 400 persone. Nonostante l'invito, non è ancora certo se il re Carlo e la regina Camilla parteciperanno. Altri ospiti di rilievo includono il noto storico televisivo Dan Snow, sposato con Lady Edwina Grosvenor dal 2010.

La scelta di Harry di non partecipare riflette le tensioni ancora presenti all'interno della famiglia reale. Le relazioni tra Harry e suo fratello William si sono deteriorate negli ultimi anni, complicate ulteriormente dalla pubblicazione del libro di Omid Scobie, che ha riacceso il dibattito su presunti commenti razzisti all'interno della famiglia reale.