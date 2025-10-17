Keeper disponibile su Xbox Series X|S, Xbox su PC e Steam
Xbox annuncia l’uscita di Keeper, il nuovo gioco d'avventura puzzle atmosferico in terza persona ambientato in una terra desolata dimenticata, firmato Double Fine e disponibile su Xbox Series X|S, Xbox per PC.
Inoltre, gli abbonati ad Xbox Game Pass possono accedere alle funzionalità di Xbox Play Anywhere.
Per ulteriori informazioni su Keeper, inclusa una lettera del direttore creativo Lee Petty a nome del team di sviluppo, dai un'occhiata alla sua storia su Xbox Wire e nei link sottostante:
https://news.xbox.com/en-us/2025/10/17/keeper-launch-day-note-from-creator/