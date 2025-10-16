X Factor 2025: le Last Call decidono chi accederà ai live show

Dopo settimane di audizioni e scelte complesse, X Factor 2025 entra nella fase decisiva prima dei live show. Oggi, giovedì 16 ottobre, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, va in onda la puntata più attesa: le Last Call.

Per i concorrenti è l’ultima possibilità di conquistare un posto nei live. I quattro giudici — Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi — sceglieranno soltanto tre artisti ciascuno, destinati ad accedere alla fase successiva del talent. Le decisioni saranno tutt’altro che semplici e si baseranno su un meccanismo tanto spietato quanto spettacolare.

Tornano sul palco le iconiche sedie, quest’anno in numero di tre per ogni giudice. Verranno riempite man mano che le esibizioni convinceranno chi è in giuria, ma una volta occupate, entreranno in gioco i temutissimi switch. Nessun concorrente potrà sentirsi al sicuro fino all’ultimo momento, quando ogni giudice avrà espresso i propri verdetti definitivi.

Sarà una serata di tensione, adrenalina e grandi emozioni, in cui ogni performance potrà ribaltare le sorti del gioco e determinare la formazione definitiva delle squadre.

Nel backstage sarà presente Giorgia, pronta come sempre a sostenere e incoraggiare i concorrenti con la sua energia e la sua sensibilità. Dopo le Last Call, X Factor 2025 entrerà nella sua fase più spettacolare: i live show, al via da giovedì 23 ottobre alle 21.15 su Sky e NOW.