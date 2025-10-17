WTA Ningbo - Paolini batte Bencic in rimonta e conquista la semifinale

Jasmine Paolini continua la sua corsa trionfale al WTA 500 di Ningbo, in Cina. L’azzurra, numero 8 del ranking mondiale e seconda testa di serie del torneo, ha centrato l’accesso alle semifinali dopo una combattuta vittoria in rimonta contro Belinda Bencic.

Nei quarti di finale, la toscana si è imposta sull’elvetica, numero 14 WTA, con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3. Dopo aver ceduto il primo set, Paolini ha reagito con determinazione, trovando maggiore incisività nei colpi da fondo e conquistando il secondo parziale al termine di un lungo braccio di ferro.

Leggi anche Paolini sfida Gauff a Wuhan: orario, precedenti e dove vedere la semifinale del WTA 1000

Nel terzo set la svizzera ha accusato problemi alla coscia destra, mentre Paolini ha mantenuto alta la concentrazione, chiudendo il match con autorevolezza e assicurandosi un posto tra le migliori quattro del torneo.

In semifinale, l’italiana affronterà la vincente del confronto tra Ajla Tomljanovic ed Elena Rybakina, continuando la sua corsa verso la qualificazione alle WTA Finals di Riad.