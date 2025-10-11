Paolini sfida Gauff a Wuhan: orario, precedenti e dove vedere la semifinale del WTA 1000

Jasmine Paolini torna protagonista sul cemento cinese. Oggi, sabato 11 ottobre, la tennista azzurra affronta Coco Gauff nella semifinale del WTA 1000 di Wuhan, appuntamento decisivo in vista della corsa alle WTA Finals.

La toscana, numero 8 del ranking mondiale, arriva alla sfida dopo l’impresa contro Iga Swiatek, battuta nei quarti di finale con una prestazione di altissimo livello. Paolini sogna ora l’accesso all’ultimo atto del torneo e punti preziosi per consolidare la sua posizione tra le migliori del circuito.

Dall’altra parte della rete ci sarà Coco Gauff, che ha superato la tedesca Laura Siegemund nei quarti. L’americana, attuale numero 3 al mondo, punta a confermare il proprio dominio sul cemento asiatico e a centrare la finale del Masters 1000 cinese.

La semifinale tra Paolini e Gauff è in programma oggi, sabato 11 ottobre, come secondo incontro sul Center Court di Wuhan e inizierà non prima delle ore 11 italiane (le 17 locali).

Nei precedenti, Paolini è in vantaggio 3-2 sull’avversaria, un dato che aggiunge ulteriore equilibrio e curiosità al confronto di oggi.

La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Supertennis, mentre gli abbonati Sky potranno seguirla su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming tramite le app Supertennis, Sky Go e NOW.