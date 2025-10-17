Moneta da 1 dollaro per Steve Jobs: la U.S. Mint svela il design della serie American Innovation 2026

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha presentato in anteprima una nuova moneta da 1 dollaro dedicata a Steve Jobs, parte del programma American Innovation che celebra innovazioni e innovatori statunitensi. La coniazione è prevista nel 2026 e la moneta rappresenterà lo Stato della California.

Il dritto raffigura un giovane Steve Jobs seduto a gambe incrociate davanti a un paesaggio collinare tipico della California del Nord, con un design studiato per evocare creatività e visione. Il progetto è firmato dalla designer Elana Hagler (Artistic Infusion Program) e dalla scultrice Phebe Hemphill della U.S. Mint.

La moneta sarà acquistabile sul sito ufficiale della U.S. Mint in versione non destinata alla circolazione al prezzo indicativo di 13,25 dollari. È previsto anche un set da quattro pezzi a circa 27,50 dollari, insieme a rotoli da 25 esemplari e sacchetti da 100 per collezionisti.

La serie American Innovation, avviata nel 2018, permette a ciascuno Stato di proporre un’innovazione o un pioniere da celebrare. Oltre alla California con Steve Jobs, per il ciclo 2026 sono previsti omaggi all’agronomo Norman Borlaug (Iowa), al supercomputer Cray-1 (Wisconsin) e alla refrigerazione mobile (Minnesota).

L’iniziativa inserisce la figura del co-fondatore di Apple nel più ampio racconto dell’innovazione americana, con una moneta pensata per il collezionismo che unisce valore simbolico e cura numismatica.