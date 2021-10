La figlia di Steve Jobs diseredata dalla madre : questa eredità finirà con me

La figlia minore di Steve Jobs, Eve, è stata "diseredata" dalla madre Lauren Powell, che ha già annunciato di non voler lasciare nulla ai suoi tre figli. Eve Jobs, nata nel 1988, aveva 13 anni quando suo padre morì. A parte una considerevole somma andata alla figlia maggiore Lisa, l'eredità di Jobs è passata alla moglie Powell (circa 35,4 miliardi di dollari). "Ho ereditato la mia ricchezza da mio marito che non era interessato a fare soldi... Non lascerò nulla alla mia famiglia. I miei figli lo sanno. Se vivrò abbastanza a lungo, questa eredità finirà con me", ha annunciato Lauren Powell in il New York Times.

Eve Jobs, 23 anni, figlia dell'imprenditore scomparso nel 2011, ha debuttato due settimane fa sulla passerella della Paris Fashion Week. Tra le 30 modelle che hanno sfilato alla sfilata Coperni, Eve Jobs ha indossato un look ispirato all'high-tech, tema della collezione Primavera-Estate dello stilista francese.

Sebbene non acquisirà l'importante eredità di suo padre, Jobs trova conforto nell'andare a cavallo mentre studia alla Stanford University. Ha già rappresentato gli Stati Uniti nelle tappe equestri internazionali: medaglia di bronzo nel 2019 ai Giochi Panamericani di Lima in Perù.

