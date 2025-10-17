Nuovo gameplay per Hela

durante l'edizione autunnale 2025 dell'IGN Fan Fest, l'editore Knights Peak e Windup Games hanno svelato un nuovissimo trailer di gameplay per Hela . Un'emozionante avventura open world in terza persona creata dai creatori della serie Unravel, Hela invita i giocatori a vedere il mondo attraverso gli occhi di un coraggioso topo in un mondo incantato e magico.

Guarda il nuovo trailer di gioco di Hela qui: - https://www.youtube.com/watch?v=Je7QgEjXayM -

Il nuovissimo trailer di Hela , doppiato da un membro del team di Windup Games, mostra nuovi filmati di gioco e racconta la storia di una vecchia strega gentile che si è ammalata. Ora, i topi devono trovare una cura continuando ad assistere la gente del posto durante la guarigione della strega. Vincitore di due premi gamescom 2025 come "Più divertente" e "Più sano", Hela fonde perfettamente esplorazione, risoluzione di enigmi, azione, ricerca di cibo e creazione. I giocatori sono liberi di scegliere il proprio percorso, sia nella narrazione che nel modo in cui esplorano un vasto mondo pieno di segreti. Hela offre opzioni di gioco flessibili: gioco in solitaria, schermo condiviso con un amico o online fino a quattro giocatori, incoraggiando i giocatori a collaborare nel loro viaggio attraverso questo mondo mistico. Hela sarà lanciato su console tramite Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S , PlayStation 5 e PC tramite Steam ed Epic Games Store nel 2026.

