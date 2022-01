RUGBY 22: NUOVO GAMEPLAY

NACON ed Eko Software sono lieti di svelare un nuovo video di gameplay su Rugby 22, la nuova opera del franchise di riferimento per i giochi di rugby. È confermata anche la presenza del Top 14, del Pro D2 e dello United Rugby Championship. I fan troveranno tutti i club di questi campionati, con i loro giocatori e le loro maglie ufficiali.





In questo video, si possono vedere le nuove caratteristiche del gioco che diletteranno i fan di questa disciplina.

Comandi di gioco ottimizzati

Riprogettato per un'esperienza di gioco ancora più reattiva e intuitiva, Rugby 22 integra un nuovo sistema di controllo per eseguire tocchi, ruck e maul come un vero professionista della palla ovale!

Un miglioramento del comportamento dell'IA

Per un'esperienza di simulazione ancora più piacevole, l'IA è stata ottimizzata dai team di EKO Software per adattarsi ancora meglio alle scelte tattiche dei giocatori. I vostri giocatori si posizioneranno e reagiranno in modo più realistico, mentre i vostri avversari faranno scelte migliori.

Una nuova modalità di difficoltà più complessa

Infine, è stata aggiunta una nuova modalità di difficoltà per offrire ai giocatori un'opposizione più solida e una sfida più difficile una volta che hanno acquisito padronanza del gioco.

Rugby 22 offre ai giocatori tutti gli elementi che compongono il rugby moderno: squadre ufficiali riconosciute, cambiamenti tattici prima e durante la partita, opzioni di gioco pod, passaggi dopo il contatto e le combinazioni. Tutti gli appassionati di rugby troveranno nel gioco i fondamenti di questo sport.

Visual delle 3 leghe ufficiali: [visual]

Riepilogo delle caratteristiche di RUGBY 22:

Gioca con la tua squadra preferita - Rugby 22 include la stragrande maggioranza delle principali squadre nazionali, con i loro giocatori e le loro maglie ufficiali: Nuova Zelanda, Australia, Francia, Fiji, Irlanda, Italia, Scozia, Galles, Giappone e Georgia.

Scendi in campo, da solo o con gli altri - Gioca da solo o in multiplayer, locale e online, attraverso diverse modalità di gioco che offrono un gameplay ancora più realistico!

Esplora la Modalità Carriera - Crea il tuo club con la Modalità Carriera, scala le classifiche, costruisci la tua squadra dei sogni e competi con le migliori squadre del mondo!

Gioca come un professionista - Goditi una simulazione di rugby sempre più realistica con una reale profondità tattica. Gioca come una vera squadra, imposta le posizioni delle tue ali, definisci la tua difesa e crea combinazioni geniali per avere la meglio sul tuo avversario.

Esperienza Autentica - Rugby 22 offre una vera esperienza di rugby con animazioni che ricordano fedelmente i movimenti dei giocatori reali grazie alla tecnologia motion capture, il tutto nell'arte del rugby per un'esperienza intensa.

Allenati - Con i nuovi tutorial in-game, impara le basi dello sport e allenati per diventare il giocatore migliore!

Rugby 22 sarà disponibile dal 27 gennaio 2022 su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

