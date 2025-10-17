Esplosione a Pomezia: bomba sotto l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci

Un violento ordigno esplosivo è stato piazzato nella notte sotto l’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione “Report”. L’attentato è avvenuto a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia, alle porte di Roma, dove il veicolo era parcheggiato davanti all’abitazione del cronista.

L’esplosione ha completamente distrutto la macchina di Ranucci e ha causato danni anche all’auto della figlia, parcheggiata accanto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, la Digos, i vigili del fuoco e gli uomini della scientifica per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l’area.

Secondo quanto riportato sul profilo ufficiale X di “Report”, la Procura competente ha già avviato le indagini e informato il Prefetto. “La potenza dell’esplosione è stata tale da poter uccidere chiunque fosse passato in quel momento”, si legge nella nota pubblicata dal programma di inchiesta.

Le autorità stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per individuare i responsabili dell’attentato. L’episodio ha destato forte preoccupazione nel mondo del giornalismo e tra i colleghi di Ranucci.