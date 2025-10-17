Auto di Sigfrido Ranucci distrutta da un ordigno: il video diffuso da Report mostra la devastazione a Campo Ascolano

L’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, è stata completamente distrutta dall’esplosione di un ordigno avvenuta nella notte a Campo Ascolano, nel comune di Pomezia, alle porte di Roma. La vettura della figlia, parcheggiata accanto, risulta danneggiata.

Le immagini diffuse sui profili social della trasmissione mostrano la scena immediatamente dopo l’esplosione: detriti sparsi sull’asfalto, l’auto ridotta a un ammasso di lamiere e i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Secondo quanto riportato, l’ordigno sarebbe stato collocato sotto il veicolo di Ranucci, parcheggiato davanti alla sua abitazione. Le autorità stanno indagando per risalire agli autori e alle motivazioni del gesto, mentre la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’accaduto.