Djokovic si arrende a Sinner: Mi ha travolto, troppo forte per me

Novak Djokovic si è inchinato a Jannik Sinner dopo la pesante sconfitta nella semifinale del Six Kings Slam. Il campione serbo, ex numero uno del mondo, ha ceduto in poco più di un’ora di gioco, senza mai riuscire a entrare davvero nel ritmo dell’azzurro.

“Mi dispiace che oggi non abbiate potuto assistere a una partita più lunga”, ha dichiarato Djokovic a fine match, rivolgendosi al pubblico e scusandosi per la brevità dell’incontro. Con il suo consueto spirito ironico, ha poi aggiunto: “È colpa sua, non mia. Ho provato a intimidirlo nell’ultimo game sul punto dello 0-15, ma non ha funzionato. Sembrava un treno in corsa, mi ha preso a calci nel c..., scusate il termine”.

Il serbo ha riconosciuto la straordinaria prestazione di Sinner, che ha dominato il match colpendo la palla con potenza e precisione da ogni angolo del campo. “Jannik è stato semplicemente troppo forte. Complimenti a lui e in bocca al lupo per la finale”, ha concluso Djokovic, rendendo omaggio al talento italiano.